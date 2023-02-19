Cumhuriyet gazetesi bile Fatih Altaylı kadar ahlaksız olamadı!

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra kimsesiz kalan çocukların evlatlık edinilmesine ilişkin bir fetva yayınlayarak Müslümanlara İslam'ın bu konudaki hükmünü anlattı.

Din-Diyanet karşıtları, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ifadelerini çarpıtarak çirkin bir kampanyaya başladı.

28 Şubat'taki küfürlerinin hesabı sorulmayınca 2023'te de aynı cüreti gösterdi!

28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı da, hesabı sorulmayan o küfürlerini 2023 yılında da sürdürdü.

Diyanet'i Twitter hesabından hedef alan Altaylı, haddini aşan şu ifadeleri kullandı:

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.

Cumhuriyet bile bu kadar ahlaksız olamadı!

Cumhuriyet gazetesi bile, Fatih Altaylı kadar ahlaksızlık yapmayarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarını haberleştirdi.

Cumhuriyet'in haberinde, şu ifadeler yer aldı:

Din İşleri Yüksek Kurulu, tepki çeken depremzede çocuklara ilişkin "evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" açıklamasının bağlamından koparıldığını savundu. Açıklamada "İslam, her çocuğun mümkün mertebe kendi öz ailesiyle bağlarının korunmasını ve ailesine nispet edilmesini emreder, anne babası dışında bir kimsenin, her açıdan çocuğu olarak görülmesini doğru bulmaz" denildi.