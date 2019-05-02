Cumhuriyet, camiye giden çocuklardan rahatsız oldu! 28 Şubat gazeteciliğinin olmazsa olmazı, camiye giden dinini öğrenmek isteyen çocuklara düşman gözüyle bakma hastalığı devam ediyor.

Kütahya’da müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere, “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği düzenlendi. Türkiye'de genellikle her sene yaz aylarına yaklaştığımız günlerde düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet gazetesinden tepki geldi. "Türbanlı takkeli çocuklar" Cumhuriyet gazetesi, “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği çerçevesinde namaz kılan çocuklara ve etkinliği düzenleyenlere karşı tepkili manşet attı. Gazete manşetinde, "Türbanlı takkeli çocuklar" ifadesi ile haberi paylaştı.

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