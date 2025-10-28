Cumhuriyet Bayramı’nda Ekonomi Rekoru! İhracatta Tarihi Zirve Açıklandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün, 29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ihracatta tarih yazdığını duyurdu. Bolat, “Bugün, 29 Ekim 2025 itibarıyla mal ve hizmet ihracatımız toplamda 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı” dedi.
Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat odaklı büyüme yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.