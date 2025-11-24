Cumhuriyet, Ahmet Gülümseyen’in yazısından rahatsız oldu! İstedikleri “Sporcuların soyunması”

Fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet gazetesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları üzerinden Yeni Akit'i ve yazar Ahmet Gülümseyen'i haddini ve boyunu aşan ifadelerle hedef aldı.

Gülümseyen'in "İslami Dayanışma Oyunları bir kez daha geride ‘enkaz’ bıraktı!.." başlıklı yazısında rahatsız olan Cumhuriyet, "Gericilikte sınır tanımıyorlar... Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı" haberiyle adeta saldırıya geçti.

Spotunda "Gerici Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden kadın sporcuları hedef aldı. Gülümseyen yazısında 'Giydirildiği açık seçik kıyafetle Türkiye’yi temsilen bayanların minderde güreşmesi, aynı şekilde dekolte giyinmiş bayanların, yüzme, atletizm gibi diğer spor branşlarında yarıştırılması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer aldığı oyunların dini değerleri yok etme adına yapıldığını o kadar net gözler önüne sermektedir' ifadelerine yer verdi." şeklinde rezil kepaze ifadeler kullanan CHP'nin borazanı Cumhuriyet 'sporcuların soyunması'nı istediğini açık açık dile getirdi.