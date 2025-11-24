  • İSTANBUL
Gündem Cumhuriyet, Ahmet Gülümseyen’in yazısından rahatsız oldu! İstedikleri “Sporcuların soyunması”
Gündem

Cumhuriyet, Ahmet Gülümseyen’in yazısından rahatsız oldu! İstedikleri “Sporcuların soyunması”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhuriyet, Ahmet Gülümseyen’in yazısından rahatsız oldu! İstedikleri "Sporcuların soyunması"

CHP'nin borazanı Cumhuriyet, Yeni Akit Gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen'in "İslami Dayanışma Oyunları bir kez daha geride ‘enkaz’ bıraktı!.." başlıklı yazısında rahatsız oldu. Fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet, 'sporcuların soyunması'nı istedi.

Fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet gazetesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları üzerinden Yeni Akit'i ve yazar Ahmet Gülümseyen'i haddini ve boyunu aşan ifadelerle hedef aldı.

Gülümseyen'in "İslami Dayanışma Oyunları bir kez daha geride ‘enkaz’ bıraktı!.." başlıklı yazısında rahatsız olan Cumhuriyet, "Gericilikte sınır tanımıyorlar... Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı" haberiyle adeta saldırıya geçti.

Spotunda "Gerici Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden kadın sporcuları hedef aldı. Gülümseyen yazısında 'Giydirildiği açık seçik kıyafetle Türkiye’yi temsilen bayanların minderde güreşmesi, aynı şekilde dekolte giyinmiş bayanların, yüzme, atletizm gibi diğer spor branşlarında yarıştırılması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer aldığı oyunların dini değerleri yok etme adına yapıldığını o kadar net gözler önüne sermektedir' ifadelerine yer verdi." şeklinde rezil kepaze ifadeler kullanan CHP'nin borazanı Cumhuriyet 'sporcuların soyunması'nı istediğini açık açık dile getirdi.

 

1
Yorumlar

Bozok

Eeee Cumhuriyet gazetesi (Siyonistlerin ve masonların sesi) her zaman İslam karşıtıdır.

şlpo

Kadının İffetini Namusunu koruması kapalı giyinmesi çok fena gericilik Atatürk düşmanlığı Yobazlık öyle değil mi CHP nin yoldaşları?
