Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kolay şifre, yüksek güvenlik: Z kuşağının çelişkisi

Parola yöneticisi NordPass’in raporuna göre, Z kuşağı dijital dünyada hâlâ “12345” gibi basit şifreleri kullanıyor ama biyometri ve iki faktörlü doğrulama gibi gelişmiş güvenlik yöntemlerini de diğer nesillere göre daha fazla tercih ediyor.

Parola yöneticisi NordPass tarafından yayımlanan rapora göre, nesillerin dijital dünyada en çok kullandığı şifre tercihlerini ortaya koydu.

1997'den sonra doğanlar arasında en popüler şifre '12345' olurken, bunu diğer ardışık sayı kombinasyonları takip ediyor. 'Şifre' kelimesi beşinci sırada yer alırken, 'skibidi' kelimesi yedinci en popüler tercih oldu.

Raporun diğer sonuçlarına göre Z kuşağının diğer nesillere göre 'şifre yorgunu' olduğu, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 72'sinin aynı şifreleri birden fazla platformda tekrar tekrar kullandığı tespit edildi.

Öte yandan Z kuşağı diğer nesillere göre biyometri ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi daha gelişmiş güvenlik önlemlerini daha fazla kullanıyor. Google'ın gizlilik, emniyet ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Evan Kostovinos, "Dijital ortamda yetişen Z kuşağı kullanıcıları, parolalar gibi eski güvenlik kurallarını atlatarak daha gelişmiş kimlik doğrulama araçlarını tercih ediyor" dedi.

