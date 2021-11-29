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Gündem Cumhuriyet, 8 gazeteciyi kovdu! Genel yayın yönetmeni, yönetimi suçladı
Gündem

Cumhuriyet, 8 gazeteciyi kovdu! Genel yayın yönetmeni, yönetimi suçladı

Cumhuriyet gazetesinin, 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkarmayı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:55:00 -
Cumhuriyet, 8 gazeteciyi kovdu! Genel yayın yönetmeni, yönetimi suçladı

Cumhuriyet gazetesinin iki hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, bugün 8 sendikalı gazeteci işten çıkarıldı.

Olcay Büyüktaş Akça (Yazı İşleri Müdürü), Sami Gürel (Spor Müdürü), Rüya Özkalkan (Düzeltme Servisi Şefi), Hilal Köse (Cumhuriyet Pazar Sorumlusu), Tuğba Özer (Muhabir), Ece Piroğlu (Muhabir), Vedat Arık (Foto Muhabiri), Mahmut Gündüz (Arşiv) işten çıkarıldı.

TGS'den açıklama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti işten çıkarmalara ilişkin olarak, "Cumhuriyet gazetesinde sekiz üyemizin işten atılması, yönetimin sendika karşıtı tutumunu bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır. Meslektaşlarımızın işe geri alınması için Cumhuriyet önünde buluşuyoruz" açıklamasını yaptı.

Küçükkaya şirket yönetimini suçladı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olarak yıllardır birlikte çalışmaktan gurur duyduğum 8 çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Cumhuriyet emekçisiyim… Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim…" paylaşımını yaptı.

 

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