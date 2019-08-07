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Cumhuriyet 24 saat içinde kendisini tekzip etti!

'Yalan haber' konusunda rakip tanımayan Cumhuriyet gazetesi, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı ile ilgili dün manşetinden büyük bir iştahla duyurduğu iftirasını bugün yalanladı. Tetikçi gazetenin 'çamur at izi kalsın' mantığıyla haberler yaptığı bir kez daha ortaya çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
Cumhuriyet 24 saat içinde kendisini tekzip etti!

 yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet gazetesi her geçen gün yalan ve iftira dolu haberlerine bir yenisini katıyor. Paçavra gazete FETÖ’nün en büyük argümanı olan ‘yolsuzluk’ iddiaları üzerinden uydurma haberler yapmaya devam ediyor.

Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan tetikçi gazete, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı ile ilgili dün manşetten ağzından salyalar akıtarak duyurduğu iftira dolu haberini bugün yine kendisi yalanladı.

24 saat içinde kendisini yalanladı

İddianın doğru olup olmadığını araştırmadan AK Parti Milletvekili Kavakçı’nın vekil maaşına ek belediye personeli olarak da maaş aldığını ileri süren gazete, skandal ftirasını ise “Çift dikişli milletvekili” başlığıyla okuyucuları ile paylaştı.

Kavakçı’nın İBB İştiraki Metro AŞ.’de personel olarak gözüktüğünü ve maaş aldığını iddia eden gazete dün kesin bilgiymiş gibi sunduğu haberini yine kendisi yalanladı.

Çamur at izi kalsın!

Paçavra, Ravza Kavakçı’nın iftiralara verdiği cevabı ise bugünkü baskısında logonun altında küçük bir haber olarak gördü. Kavakçı’nın "Personelim ama maaş almıyorum" sözünü başlığa taşıyan tetikçi gazete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu bilgiyi teyit ettiğini aktardı.

24 saatte kendi attığı yalanı yine kendisi yalanlayan Cumhuriyet gazetesinin haberlerini “Çamur at izi kalsın” mantığıyla uydurduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Her defasında kendi kendini tekzip eden paçavranın okuyucularının bu duruma sessiz kalması ise ‘pes’ dedirtti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
  1. AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. belediye
  4. personel

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