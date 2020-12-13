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Gündem Cumhurbaşkanlığı'nın adını kullanıyorlar! Bu sahtekarlığa dikkat
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'nın adını kullanıyorlar! Bu sahtekarlığa dikkat

İnternette Cumhurbaşkanlığı'nın ismini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip hesapları boşaltan dolandırıcılar bu kez popüler haber paylaşım uygulamalarında görülmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:42:00 -
Cumhurbaşkanlığı'nın adını kullanıyorlar! Bu sahtekarlığa dikkat

Cumhurbaşkanlığı'nın ismini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak vatandaşları dolandıran zanlılar, kredi kartlarının aidat bilgilerini sorgulamak vaadiyle kişisel bilgilerini alıyor. Bu şekilde internetten kart bilgileriyle alışveriş yapıyor ya da kredi kartı hesaplarını boşaltıyor.

Phishing denen dolandırıcılık yöntemi, genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı bilgilerini öğrenmek amacıyla kullanılıyor.

Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyor ve kullanıcı bilgileri çalınıyor.

Phishing saldırıları için bankalar, sosyal paylaşım siteleri, e-posta servisleri, online oyunlar vb. sahte web sayfaları hazırlanıyor ve bilgisayar kullanıcısından kimlik bilgileri, kart numarası, şifresi vb. bilgileri çalınıyor.

Emniyet ise bu dolandırıcılık yöntemi için sık sık uyarılarda bulunuyor.

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