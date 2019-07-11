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Cumhurbaşkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz özel videosu

FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden özel bir video paylaşıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:17

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan özel bir video paylaştı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor.

15 Temmuz gecesi vatanını korumak için sokağa çıkan şehitlerin anlatıldığı videoya ilişkin Altun, "Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımıza akşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle...Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 21:17
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim
  3. Cumhurbaşkanlığı
  4. 15 Temmuz

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