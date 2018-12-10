Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudilere tepki!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin iade talebine Suudilerin olumsuz yanıt vermesine tepki gösterdi.10 Aralık 2018 Pazartesi 17:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Suudi Dışişeleri Bakanı'nın Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin iadesine yönelik talebini reddetmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin iadesi talebini reddetmesini değerlendirdi.
Altun, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Kaşıkçı'nın katillerini iade talebine verdiği karşılık büyük hayal kırıklığı. Suudi savccıların Kaşıkçı cinayetini aydınlığa kavuşturma niyetleri olduğuna dair çok az emare gördük" ifadelerini kullandı.
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