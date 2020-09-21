Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Koronavirüste artan vakaların ardından birçok tedbir yeniden getirildi.
Son günlerde ‘Sokağa çıkma yasağı yeniden gelir mi?’ sorusu tartışılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.
İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağının salgının seyrine bağlı olduğunu söyledi.
İbrahim Kalın, Kurban Bayramı sonrası koronavirüs konusunda bir gevşeme olduğunu belirterek, ‘Bayramdaki ziyaretler, seyahatler, tatil vs sebeplerden kaynaklı vakalar arttı. Eylül-Ekim aylarında yeniden toparlanmamız gerekiyor. Vakaların yeniden kat kat artmasını beklememek lazım. Herkesin tedbirler konusunda tavizsiz önlemlerini almaları ve bu şekilde davranmaları gerekiyor’ ifadelerini kullandı.