Cumhurbaşkanlığından önemli hizmet! ‘İş bulmada avantajlı bölümler’

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercih dönemiyle ilgili kılavuz hazırlıyor. Çalışmayla, hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğu ortaya koyulacak. Öğrenciler araştırma ile tercih ettikleri okul ve bölümün iş bulma potansiyelini önceden görecek.

En büyük destek

Üniversite adayları 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için gün sayıyor. Sınav sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşayacak. Üniversite adaylarının hayatlarını şekillendirecek olan tercih döneminde, onlara en büyük destek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden gelecek. İnsan Kaynakları Ofisince başlatılan çalışma kapsamında, hangi bölümünden mezun olanların ne kadar sürede iş bulduğu, ne kadar kazanç elde ettiği, iş dünyasının hangi bölümlere ihtiyaç duyduğu başlıkları belirlenmiş olacak.

Miss Match çekildi

İnsan kaynakları ofisinde yapılan hazırlıklar kapsamında Yükseköğrenim istihdam endeksi araştırmasının ücret, nitelik uyuşmazlığı (miss match), istihdam oranları ve işe giriş süreleri başlıklarında sona gelindi. Araştırmanın diğer başlıkları; kamu ve özel sektör ayrımı, yayılım oranları ve işe girilen şirketlerin büyüklükleri konuları da kademeli olarak çalışmalar sürdürülüyor.

Siteden paylaşılacak

Hazırlık aşamasında olunan çalışmada YÖK, SGK ve ÖSYM verileri ele alınıyor. Bu çalışmanın sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye’de ücret oranı, çabuk iş bulma gibi konularda karşılığı olan meslekler de belirlenmiş olacak. Bu verilerin tercih döneminde üniversite adayları ile İnsan Kaynakları Ofisi’nin internet sitesinden paylaşılması hedefleniyor.