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Aktüel

Cumhurbaşkanlığından İstanbul’un fethinin 567. yılına özel mest eden konser

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul’un fethinin 567.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:51:55 -
Cumhurbaşkanlığından İstanbul’un fethinin 567. yılına özel mest eden konser

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul’un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı. Fetih coşkusunu yaşatacak eserlerin vatandaşlarla buluştuğu özel konser mest etti.



Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından İstanbul’un fethinin 567. yılına özel konser yayınladı. ’İstanbul’un fethi özel konser programı’nda Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri fetih coşkusunu yaşatacak eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Özel konser dinleyenleri mest etti.

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