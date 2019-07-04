0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar" dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:35
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan arasında bir görüşme olup olmadığına dair bir soruya "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur." yanıtını verdi.

Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

Görüşme olmuştur

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ali Babacan
  6. Recep Tayyip
  7. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaya meydan okuyan iki Türk
    1. Dünyaya meydan okuyan iki Türk
    2. Balkondan düşen çocuk öldü
    3. Saffet Sancaklı'dan çok sert sözler:..
    4. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Babacan..
    5. Afyonkarahisar'da gölete düşen genç..
    6. Eskişehirspor Polonya’da yeni sezon..
    7. Gazişehir Gaziantep yeni sezonun..
    8. Denenmek için Hatay’a getirilen 3..
    9. Fenerbahçe, Rodrigues’i 2 yıllığına..
    10. Kastamonu'da 3 katlı tarihi ahşap bina..
    11. Kaliforniya’da 6.4 büyüklüğünde deprem
    12. Tekirdağ'da denizde kadın cesedi bulundu
    13. Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı
    14. Müvekkilini dolandırdığı öne sürülen..
    15.  ABD 6.4 şiddetiyle sallandı
    16. Hollanda'da düzensiz göçmenleri..
    17. Başkent’te fırtına ağaç devirdi, 3..
    18. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    19. Başkent’te yangın
    20. Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı
    21. Trabzon’da avukat önce hastanelik oldu..
    22. İlhan Palut: "Bobo ile bir görüşme..
    23. Tecavüzler ülkesinde dikkat çeken..
    24. Türk Kızılaydan Yemen'deki iç..
    25. Çiftlik Bank davasında tutuklu 2 sanık..
    26. Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı
    27. Kayıp kadının cansız bedeni denizde..
    28. Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiası
    29. Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
    30. Karaman’da balkondan düşen yaşlı adam..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar