Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan arasında bir görüşme olup olmadığına dair bir soruya "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur." yanıtını verdi.

Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

Görüşme olmuştur

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.