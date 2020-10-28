Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi

ANKARA (AA) - MÜMİN ALTAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet'in 97. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı.

"Hakimiyet milletindir" sloganıyla hazırlanan sergi, Milli Mücadele'nin, askeri, siyasi, diplomatik boyutları yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan yönlerini ortaya koyuyor.

- TBMM'nin açılışında binaya çekilen ilk bayrak da sergilenecek

Yaklaşık 100 üzerinde obje ve belgeden oluşan sergi, büyük kahramanlıklar neticesinde kazanılan İstiklal Mücadelesi'nin bazı önemli tarihi kayıtlarını da ilk kez gün ışığına çıkaracak.

Milli Mücadele Sergisi'nde, 23 Nisan 1920'de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet'in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz'da öncü kuvvetlerin elinde bulunan, elle dikilmiş, ay ile yıldızın üzerinde işgalden kurtarılan şehir ve kasabaların isimleri ve düşmandan geri alınma tarihlerinin yer aldığı bayrak, Büyük Taarruz sırasında çizilmiş savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ın tabancası ve kılıcı, İstiklal Mücadelesi'nin önemli kahramanlarından olan Satı Kadın'a ait pamuk yaşmak ve kadife şalvar, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmalarının imzalandığı kalemler ile Hanımlar Esirgeme Derneğinin TBMM'ye şükran hediyesi olarak verdiği örtü de ilk kez sergilenecek.

- Antlaşma belgeleri, mühürler, kongre kararları, şahsi eşyalar

Sergide ayrıca Mondros Mütarekesi belgesi, Mustafa Kemal Paşa'yı Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak görevlendiren kararname, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'daki görevini başladığını bildiren telgraf, Atatürk'ün evrak çantası, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi kararları, Erzurum Kongresi mührü, Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli Belgesi, Sevr Andlaşması belgesi, Lozan Andlaşması belgesi de yer alıyor. Sergide Milli Mücadele'de askerlerin giydiği elbise, bot ve kullandıkları mataralar ile silahlar, o dönemde kullanılan telefon santrali, sahra telefonu, Atatürk'ün İstiklal Harbi'nde kullandığı dürbünü, mührü, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri." emrinin orijinal yazılı metni de dikkate sunuluyor.

Öte yandan sergide, Hindistan'ın Müslüman liderlerinden Ebulfazl Muhammed Abdülmennan'ın Gazi Mustafa Kemal'e gönderdiği zafer sancağı, Atatürk'ün kalpağı, pelerini, bastonu, Ankara esnafının Atatürk'e hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı mührü, İsmet İnönü'nün satranç takımı, kılıcı, Celal Bayar'ın daktilosu, gözlüğü, Mareşal Fevzi Çakmak'ın üniforması, Kazım Karabekir'in İstiklal Madalyası, üniforması, TBMM'nin açılış genelgesi, İstiklal Marşı'nın tasdikli sureti ve Nutuk'un kaleme alındığı masa da sanatseverler ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

Ayrıca, Milli Mücadele'nin ruhunu daha yakından hissedebilmek adına, sergi alanında Namazgah Tepe'de ordunun muzafferiyeti için yapılan dualar ve Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet Mitingi'ndeki konuşması ile dönemin çocuk kahramanları için interaktif odalar ve Nutuk için özel oda oluşturuldu.

- 10 müzedeki eser tek sergide birleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlandığını belirtti.

30 Ekim Cuma gününden itibaren, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek vatandaşların sergiyi gezebileceklerini ifade eden Tuğlu, "Değişik müzelerden 100'ün üzerinde orijinal eser bir arada. Vatandaşlarımız 10'dan fazla müzede bu eserleri görmesi gerekirken hepsini bir arada görme imkanına sahip olacak. Özel aile müzelerinden, İsmet İnönü Vakfı, Celal Bayar Vakfı ve Sütçü İmam ailesinden gelen eserler de var. Sergimizde ilk kez görücüye çıkacak belge ve objeler de mevcut." bilgisini verdi.

Tuğlu, pandemi koşulları dolayısıyla aynı anda en fazla 80 kişinin ziyaret edebileceği serginin 2 ay boyunca ziyarete açık olacağını bildirdi.

Serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davetlilerin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.