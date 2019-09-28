Cumhurbaşkanlığından Bayraktar TB2 SİHA açıklaması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildiğini açıkladı. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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