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Cumhurbaşkanlığına yeni ofis! Dijital Türkiye için dev proje

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kuruldu. Ofis, yerli otomobilden uydu projelerine; uçak projelerinden siber güvenliğe kadar, “dijital Türkiye” altyapısına dair çalışmalar yapacak.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:07
Cumhurbaşkanlığına yeni ofis! Dijital Türkiye için dev proje

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yer alan ofisler için harekete geçildi. Külliye’de ilk olarak "Dijital Dönüşüm Ofisi"nin kuruldu. Ekonomik ve sosyal hayat ile kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için çalışacak ofis aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışacak.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan dört ofisten biri olan “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekonomik, sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dönüşümünün merkezi olacak.

Ofiste, yerli otomobilden uydu projelerine; uçak projelerinden siber güvenliğe kadar, “dijital Türkiye” altyapısına dair çalışmalar yapılacak. Sanayide dijital dönüşüm programları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa çalışılarak hayata geçirilecek. Türkiye’nin öncelikle bazı illerinde, “dijital dönüşüm ofisleri” açılacak.

Yeni hükümet sisteminin hayata geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.

Bu dört ofisten biri olan “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekonomik ve sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dijital dönüşümü için çalışma yapacak. Dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin de hızlandırılıp, bürokratik süreçlerin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

EĞİTİME ÖNCELİK

Dijital dönüşüm ofisinin, “Dijital Türkiye” hedefi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürüteceği çalışmalar kapsamında, ilk olarak eğitim altyapısının geliştirilmesine odaklanılacak. Bu çerçevede üniversitelerde dijital teknoloji geliştiricilerini yetiştiren programların artırılması, dijital teknoloji alanında 30 bine yakın öğrencinin doktora yapması, dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, özel teşvikler ile dijital yetkinliğe sahip işgücünün sanayi ile buluşturulması gibi adımların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Ofis, bakanlık ve ilgili kurumlarla birlikte, “bulut bilişim”, “yapay zeka”, “otonom robotlar” gibi konu başlıklarında teknoloji yol haritaları açıklanacak. Öncelikli teknolojilere odaklanılan 50’ye yakın uygulamalı araştırma merkezi kurulması da hedefleniyor. Sanayicilerin yüksek hızlı internete ulaşımı, endüstriyel siber güvenliğin sağlanması konularında da altyapı çalışmaları yapılacak.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Teknoloji tedarikçilerinin de desteklenmesine yönelik çalışmalar yapacak ofisin gündeminde öncelikle yerli ve milli olan dijital teknoloji firmalarının envanterinin çıkarılması olacak. Yerli tedarikçilerin ürün ve hizmetlerinin müşterilere erişimi için yeni yollar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede bakanlık ile birlikte yapılacak çalışma ile teknoloji firmalarının 1 milyar dolar sermaye yatırımı alması planlanıyor. Ofiste, yerli otomobilden uydu projelerine, uçak projelerinden siber güvenliğe kadar atılacak adımlar ile birlikte yerliliğin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın da önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Türkiye’de öncelik verilen bazı illerde, “Dijital dönüşüm merkezleri” kurulmasına dair var olan çalışmalar da bu ofislerce izlenecek.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:07
  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. Dijital Ofis

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