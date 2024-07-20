  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de
Gündem

Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de

Yeniakit Publisher
2024-07-20 02:42:00 -
Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106’ncı madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23