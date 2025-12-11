  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a gidiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekâlet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.

