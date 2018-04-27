Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığına aday olan "Muhasebeci Kenan" parayla takipçi satın almış!

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan ama parti içinden bile desteği olmayan CHP MilletvekiliÖztürk Yılmaz'ın sosyal medya hesapları için parayla takipçi satın aldıkları ortaya çıktı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:05
Cumhurbaşkanlığına aday olan "Muhasebeci Kenan" parayla takipçi satın almış!

Son olarak Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Öztürk Yılmaz'ın sosyal medya hesabı için parayla takipçi aldığı belgelendi.

Bilgi Teknolojileri Uzmanı Emre Olur'un ortaya çıkardığı belgelerle, Yılmaz'ın Instagram hesabı için 2500 takipçiyi satın aldığı belirtıldi.

GÜRSEL EROL DA SATIN ALMIŞ

Bir başka CHP milletevekili Gürsel Erol'un da 7500 takipçi satın aldığı ifade edildi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:05
  1. Sosyal Medya
  2. Öztürk Yılmaz
  3. Cumhurbaşkanlığı
  4. Gürsel Erol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yol haritası ile büyüyecekler
    1. Yeni yol haritası ile büyüyecekler
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partiden..
    3. Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları..
    4. Mustafa Destici adaylığını açıkladı
    5. Kritik davada istenen cezalar belli..
    6. CHP'li isim canlı yayından kaçtı!
    7. 5. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı
    8. KOBİ’leri güçlendirmek için..
    9. Apple'dan flaş karar! Üretimlerini..
    10. Yalçın Topçu: 'Bir oy' oyun içinde..
    11. Kaçakçılık operasyonunda şoke eden..
    12. Herkes aradığını bulacak ‘Yaani’
    13. Sultanahmet'te yangın! Mahsur kalanlar..
    14. Bir ‘tık’la e-ihracat
    15. Metroda Pitbull dehşeti!
    16. Fransa'dan bir skandal YPG hamlesi daha!
    17. Tarihi görüşmeden karar çıktı!
    18. Çaykur Rizespor'da şampiyonluk heyecanı
    19. 17 bankadan Albaraka Türk’e kredi
    20. THY, Boeing 787 Dreamliners için GEnx..
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı