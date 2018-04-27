Cumhurbaşkanlığına aday olan "Muhasebeci Kenan" parayla takipçi satın almış!
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan ama parti içinden bile desteği olmayan CHP MilletvekiliÖztürk Yılmaz'ın sosyal medya hesapları için parayla takipçi satın aldıkları ortaya çıktı.27 Nisan 2018 Cuma 12:05
Son olarak Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Öztürk Yılmaz'ın sosyal medya hesabı için parayla takipçi aldığı belgelendi.
Bilgi Teknolojileri Uzmanı Emre Olur'un ortaya çıkardığı belgelerle, Yılmaz'ın Instagram hesabı için 2500 takipçiyi satın aldığı belirtıldi.
GÜRSEL EROL DA SATIN ALMIŞ
Bir başka CHP milletevekili Gürsel Erol'un da 7500 takipçi satın aldığı ifade edildi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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