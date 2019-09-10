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Cumhurbaşkanlığı'dan 'F-35' açıklaması: Projeden çıkarmak o kadar kolay değil

Kabine toplantısı yapıldığı sırada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'F-35' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın "Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi çıkarmak o kadar kolay da değildir. Ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok." dedi.

10 Eylül 2019 Salı 20:31
Cumhurbaşkanlığı'dan 'F-35' açıklaması: Projeden çıkarmak o kadar kolay değil

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Sözcü Kalın F-35 ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye'ye bu konuda ulaşan resmi yazı, mektup yok. Kısmi adımlar atıldı. Pilotlarımızın eğitimine son verilmesi gibi. Tamamen resmi olarak F-35 programından çıkarıldığına dair resmi bir tebligat söz konusu değil. Muhtemelen BM'de yapılan görüşmelerde bu konu gündeme gelecek. Türkiye F-35'in müşterisi değil ortağıdır. Bu konuda tek taraflı olarak atılan adımların kongreyle ilişkilendirilerek 'yapacak bir şey yok' demek çok inandırıcı değil. Daha yaratıcı formüller üretebiliriz. Sayın Trump'ın bu konuda bir iradesi olduğunu biliyoruz. Bizim teklifimiz hala geçerlidir. Bütün meseleyi teknik konuya indirgemek çok inandırıcı gelmiyor. Arkasında siyasi ve ekonomik değerlendirmelerin olduğu akla geliyor. Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi çıkarmak o kadar kolay da değildir. Ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok. Bu tümsekleri ortadan kaldıracak adımları atmak için ortak çalışma yapmamız gerekiyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:31
  1. f-35
  2. Cumhurbaşkanlığı

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