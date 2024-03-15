Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, uluslararası yatırımcıları ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin çatı kuruluşu olan Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) tarafından Berlin'de gerçekleştirilen "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliği kapsamında düzenlenen özel bir oturumda Alman iş dünyasına Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Ofis olarak her şeyin kırılgan ve belirsiz olduğu Kovid-19 döneminde bile uluslararası yatırımcılarla görüştüklerini anlatan Polat, “Bu yatırımcılar Türkiye’nin çok dirençli bir ülke olduğunu söylüyorlardı. Ne olursa olsun, Türkiye kendini toparlıyor ve sonra da kendi içinde ve çevresinde olup bitenlere çok hızlı bir şekilde adapte oluyor.” diye konuştu.

Bekir Polat, Alman iş dünyasına dört mesaj vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birinci mesajımız, Türkiye hızlı büyüyen dirençli bir ekonomi. Son 20 yılda yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5,5. İkincisi, Türkiye genç, dinamik ve derin bir yetenek havuzuna sahip. Bunun ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Üçüncü mesajımız, Türkiye uluslararası yatırım alanındaki reform sürecine 20 yılı aşkın süredir devam ediyor, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, uluslararası yatırımcılar için en iyi yatırım ortamını sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü mesajımız, Türkiye’nin jeostratejik konumu. Son 20 yılda, tüm altyapıya yapılan yatırımlarla Türkiye, sadece üretim için değil, araştırma geliştirme, tasarım, satın alma ve lojistik gibi üretimin tüm değer zincirine yönelik bölgesel bir merkez haline geldi.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Almanya’nın Hamburg ve Berlin şehirlerinde temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Polat, Alman iş dünyasının Türkiye’ye yönelik her türlü yatırım ihtiyacı için desteğe hazır olduklarını vurguladı.

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