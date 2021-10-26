  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Doha'da şube açtı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Doha'da şube açtı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'ın başkenti Doha'da şube açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 05:46:00 - 2021-10-26 05:59:03
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Doha'da şube açtı

Katar Finans Merkezi'ndeki ortak ofiste yer alan şubelerin açılış törenine, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf el-Ciyda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Göksu, törende yaptığı konuşmada, ofisin açılışının, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde 2019'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın taçlandırılması olduğunu kaydetti.

Ofisin hedefinin, Doha'daki Türk ekonomi ekibini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Göksu, Katarlı iş adamlarının, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına tek bir yerden ulaşabileceklerini söyledi.

Göksu, yeni ofiste, Türkiye piyasasını araştırmak isteyen Katarlı iş adamlarına projelerine başlamadan önce tüm bilgilerin sunulacağını vurguladı.

Törende konuşan el-Ciyda, açılan ortak ofisin iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatan el-Ciyda, açılan ofislerin Türkiye'nin Doha'daki yatırımlarının artması için önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus enerji şirketinden Türkiye açıklaması
Dünya

Rus enerji şirketinden Türkiye açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, "Türkiye'ye yıl sonuna kadar 24-25 milyar metreküp doğal gaz sevk etmeyi pla..
Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı
Ekonomi

Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı

Son dönemde altın fiyatları uçuşa geçerken benzer gidişat gümüşte de görülüyor. Uzmanlar arka planda kalan gümüş fiyatlarının daha da artaca..
Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama
Gündem

Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan büyükelçileri "istenmeyen adam ilan edilecekler" şeklindek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay