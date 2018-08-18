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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut'un atandığı öğrenildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:13
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut atandı. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'na atandı.

Ermut, 2015 yılından bu yana Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Yıllardır değişik sektörlerden ve değişik ülkelerden binlerce yatırımcının yatırım projesine destek süreçlerinde dahil olan Ermut’un bu göreve atanmasının yabancı yatırımcılar tarafından pozitif karşılanacağı değerlendiriliyor.

BOĞAZİÇİ MEZUNU

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Arda Ermut, 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak göreve başladı. 2007 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulmasıyla birlikte burada asistan proje direktörlüğü görevini üstlenen Ermut, daha sonra sırasıyla proje direktörü, baş proje direktörü ve başkan danışmanı olarak görev yaptı. Ermut, Ajans bünyesinde Ortadoğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinden Türkiye’ye yatırım çekilmesine yönelik projeleri ve muhtelif destek süreçlerini yönetti. 2011 yılında ajans bünyesinde kamu-özel sektör daire başkanlığına atandı ve başkan yardımcısı olarak ajansı temsil etmeye başladı.

DÜNYA YATIRIM AJANSLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR

2015 yılı itibarıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini üstelenen Arda Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) Başkanlığını yürütüyor. Ermut ayrıca, Viyana Ekonomik Forumu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve SunExpress Havayolu şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor..

ERDOĞAN TARAFINDAN KURULDU

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştu.

YENİ DÖNEMDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kurulduğu günden bu yana birçok uluslararası yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında önemli rol oynayan kurum, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılara destek vermeye ve Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası mecralarda tanıtmaya devam edecek. Uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, iş birliği yapmak ve Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak da yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin görevleri arasında yer alıyor.

13 ÜLKEDE TEMSİLCİLİK

Merkezi Ankara’da olan kurumun, İstanbul ofisinin yanı sıra yatırım potansiyeli yüksek olan 13 ülkede temsilciliği bulunuyor. Kurum, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İtalyanca ve Rusça gibi birçok dilde hizmet verebilen dinamik bir kadroya sahip.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:13
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı
  4. Arda Ermut

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