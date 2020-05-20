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Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na koronavirüs engeli

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:03:00 -
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na koronavirüs engeli

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı. Küçükbakırcı, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

 

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