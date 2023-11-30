Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülmeye başlandı: Libya tezkeresi Meclis'te

LİBYA'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, atanamayan öğretmenlerin mağduriyetini gündeme getirerek, "Yeterli kontenjan ayrılması ve uzun süredir itiraz ettikleri haksız mülakat uygulamasının kaldırılması önem arz etmektedir" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ DERVİŞOĞLU: SİYASET KURUMU İTTİFAKLARIN ESİRİ OLDU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da cumhurbaşkanı seçimi için zorunlu olan 50+1 oy oranı tartışmalarına değinerek, "Türkiye'de bugün tartışılacak bir konu varsa bu 50+1 değil, bütün siyasal mekanizmayı o '+1'e mahkum eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bizatihi ta kendisidir. Türkiye'de siyaset kurumu bu düzende ittifakların esiri olmuştur. Bu öyle bir düzen ki partiler istedikleri için değil mecbur kaldıkları için ittifak yapıyor, seçmen de arzu ettiği için değil mecbur kaldığı için oy veriyor. Ortada duran bir gerçek var; bu ittifak sistemi milletimizi iki yumruk arasına mahkum etmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ KÖKSAL: İNSANCA ÜCRET HER İŞÇİNİN HAKKIDIR

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını belirterek, "Belirlenecek olan asgari ücret kayıt dışı çalışanlarla birlikte 11 milyonun üzerindeki vatandaşımızı yani ücretli çalışanların yüzde 50'sini ve ailelerini yakından ilgilendirmekte. İnsanca ücret her işçinin hakkıdır. Dolayısıyla asgari ücretin insanca yaşayabilecek bir düzeyde belirlenmesi gerekiyor. İşçilerin, ailelerinin, kendilerinin hak ettikleri alın terinin karşılığını alabilmesi gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: ALIM GÜCÜ ARTACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Ekin Akbaşoğlu da bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan büyüme verilerini hatırlatarak, "3'üncü çeyrekte Türkiye'nin yaklaşık yüzde 6 büyüdüğüne ilişkin ekonomik göstergeler var. Bu göstergeler, bizleri daha güzel bir ekonomik duruma getirecek. Asgari ücretle ilgili komisyon da çalışmalarına başlayacak. İşçi, işveren sendikaları ile Çalışma Bakanlığımız hep beraber koordinasyon içerisinde alım gücünü artıracak, insanımızı asla enflasyona ezdirmeyecektir. Ve yılbaşından itibaren de emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemelerle, yeni kanun teklifleriyle, bu konuda onları enflasyona asla ezdirmeden, onların hayat standartlarını, alım güçlerini daha artıracak bir noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından, Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülmeye başladı.