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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile MÜSİAD arasında işbirliği
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile MÜSİAD arasında işbirliği

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:18:53 -
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile MÜSİAD arasında işbirliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında, özel sektörün rekabet gücünün ve kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023'e kadar uygulanacak 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen hedeflere ulaşma yolunda yeni bir adım daha atıldı ve bu kapsamda MÜSİAD ile işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, belirlenen hedeflere yönelik MÜSİAD'ın ilgili organ ve üyeleri ile Başkanlığın ilgili birimleri müştereken ve/veya koordinasyon içinde kamu yararı ve gönüllülük esasına göre çalışacak.

Bu çerçevede, Kalkınma Planının uygulanmasına yönelik çalışmalara, firmaların rekabet gücünün artırılmasına ve kaynakların etkin yönetilmesine yönelik MÜSİAD tarafından katkı sunulacak, yatırım ortamının iyileştirilmesine, üretim ve ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma ve faaliyetlerde bulunulacak.

Çalışma konuları ve ortak çalışma yapacak birimler de belirleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortak çalışma konularında kapsamlı değerlendirilmesi gereken hususlarda düzenli toplanmak üzere tematik çalışma grupları da oluşturulabilecek. Ortak çalışma konuları kapsamında organize edilen toplantı, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere karşılıklı katılım sağlanacak. Protokole ilişkin çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere yılda en az bir kez üst düzeyde toplantı yapılacak."

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