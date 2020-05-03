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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'nda da devam edebileceğinin sinyalini vererek, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:10:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de Helin Aslan'ın Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalın virüs salgını kapsamında en çok merak edilen konuların başında gelen "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınının düşüşe geçtiğini belirten Sözcü Kalın, halkın uyarılara uyduğunu ve vaka sayısında düşüşe geçildiğini, tedbirlerin ramazan ayı ile bayramda da devam edeceğini vurguladı.

"İhtimal dahilinde"

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi:

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

 

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