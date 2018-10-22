Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'ın açıklamasının satır başları şöyle;

- 27 Ekim Cumartesi günü dörtlü zirve İstanbul'da toplanacak.

(ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ): Münbiç yol haritasının önemi vurgulandı. . Trump ile görüşmede FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. ABD ile Gaziantep'teki eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu.

(AF KONUSU) Bu konuda bildiğini gibi Ömer Çelik açıklama yaptı. Konunun başka yerlere çekilmesi elbette doğru olmaz. Ortada bir yanlış anlama ya da çarpıtma var. Bu konuda karar Meclis'indir

(KAŞIKÇI CİNAYETİ) Bu araca ulaşıldı. İncelemeler yapılacak. Cemal Kaşıkçı cinayeti işlendiği günden itibaren bu konuda bütün birimlerimiz hassas çalıma yürüttü. Sayın Cumhurbaşkanımız dün yarın için açıklamalar yapacağını ifade etti. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Suudi Arabistan bizim için önemli ülkedir. Bunlara zarar gelmesini elbette istemeyiz. Fakat bütün fotoğrafa baktığımız zaman İstanbul Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma büyük önem arz ediyor.

(DOĞU AKDENİZ) Doğu Akdeniz'de gerilim var şeklinde değerlendirmeleri sizler de yapıyorsunuz, uluslararası basın da yapıyor. Uluslararası hukukun gerektirdiği birtakım şartlar var. Burası bizim bölgemiz diye kendilerine göre çizdikleri haritaları esas alıp yaptıkları değerlendirmeler var. Bizim baştan beri söylediğimiz Doğu Akdeniz'de iki tarafın da ortak menfaatlerini esas alacak bir modelin geliştirilmesi.

(İŞ BANKASI - ŞİŞECAM) Bildiğiniz gibi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir tartışma başlattı. Tarihi olarak Atatürk'ün vasiyeti gerçek manada nasıl korunacak ya da yerine getirilecek konusu. Tarihi olarak yine dediğim gibi bu sürecin bugüne kadar gelişinde iki metin üzerinden vasiyetlerin değerlendirilmesi ve alınacak kararlar son derece önemli ve sağlıklı tartışmayı başlatmış oldu. Bir adım adım görelim, bu tartışma nasıl evrilecek.