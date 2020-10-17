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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

"Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 03:31:17 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işlediğini bildirdi.

Ermenistan ordusunun Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işlediğini belirten Kalın, "Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

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