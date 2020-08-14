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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:53:12 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek."

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