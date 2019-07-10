0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, İdlib Mutabakatı’nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.



Ayrıca yakın zamanda Türkiye, Rusya, İran’ın katılımıyla yapılması planlanan Suriye konulu üçlü zirve ve müteakiben Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya ile gerçekleşecek dörtlü zirvenin gündemi ve tarihleri değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Suriye konusunda iki ülke iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine, vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin de altı çizildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada işlem hacmi sıralaması
    1. Borsada işlem hacmi sıralaması
    2. Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    3. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    4. Çocuklarda bayılma neden olur?
    5. İş yerinden 360 bin TL’lik rulman..
    6. Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
    7. Borsada endekslerin değişimi
    8. Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza..
    9. Ağbaba’dan S-400 açıklaması
    10. Demirtaş, Sarıcaoğlu’nu makamında..
    11. Deniz polisinin çabası genç kadını..
    12. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın..
    13. Her yerde aranan FETÖ'cü albay,..
    14. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    15. Borsada günlük işlemler (2)
    16. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    17. Vali Canbolat’tan örnek polis ve..
    18. Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum..
    19. Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan..
    20. Karabük’te kısa süreli yağış yolları..
    21. Suriyeli çocuğun rögara düşerek..
    22. Trabzon’a bir polise soruşturma
    23. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    24. Kozluk’ta çıkan yangında buğday..
    25. Hava ambulansı boynu kırılan kadın..
    26. Borsada günlük işlemler (1)
    27. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya..
    28. Parkta ölü bulundu! Kimse inanamadı
    29. Otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve..
    30. Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"