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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Fas'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

25 Ocak 2019 Cuma 23:56
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Fas'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye desteğini ilk açıklayan ülkeler arasında olan ve Şubat 2017'de FETÖ okullarının kapatan Fas'ın başkenti Rabat'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Fas Kralı 6. Muhammed'e bir mektup iletti.

Kalın, bu ziyaretinde Fas Başbakanı Saadeddin Osmani ve beraberindeki heyet ile Dışişleri Bakanı Nasser Bourita'yla da verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili üst düzey ziyaretlerin, karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların artırılması, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ile Türkiye'nin Afrika açılımı, bölgesel güvenlik konuları ve FETÖ ile mücadelede işbirliği sağlanması, 2013 yılında iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin aktif hale getirilmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Görüşmelerde ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında Kudüs'ün statüsünün korunması için İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin devam ettirilmesi gerektiği de vurgulandı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:56
  1. İbrahim Kalın
  2. Fas
  3. Fas Başbakanı Saadeddin Osmani
  4. Dışişleri Bakanı Nasser Bourita
  5. FETÖ ile mücadele

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