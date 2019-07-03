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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir” dedi.



Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Washington Post gazetesinde bugün yayımlanan bir yazıya ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Kalın açıklamasında, "Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB’nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.



Sözcü Kalın, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir.”

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:12
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