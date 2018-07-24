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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Kalın, "Irkçı ülkenin başbakanı, başkanımıza insanlık dersi veremez" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:33
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine tepki geldi.

Kalın, "Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, başkanımıza insanlık dersi veremez" ifadelerini kullandı. Kalın, "Türkiye'nin eleştirileri barış ve adalet için evrensel bir çağrıdır" dedi. 

NETANYAHU'NUN İFADELERİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu'nu eleştirmişti. Erdoğan, "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

 

Yasa ile "birleşik ve bütün" bir Kudüs'ün de başkent olduğu belirtiliyor. 

Yasanın ilk halinde yer alan, "sadece Yahudilerin yaşayacağı topluluklar oluşturulması" ibaresi gibi bazı maddeler, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in çekincelerini belirtmesi üzerine metinden çıkarılmıştı.

9 milyonluk İsrail'de Arap nüfus ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:33
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