Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
İsrail'in Gazze'ye kara harekatının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu söyleyerek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirtti.
Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."