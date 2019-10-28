Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü DEAŞ hakkında, "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek." açıklamasında bulundu.

İbrahim Kalın şunları kaydetti:

"DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor."

Kalın, Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti hakkında, "Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle ilgili bir şey değil." ifadelerini kullandı.