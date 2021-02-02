Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi konuları ele alındı.