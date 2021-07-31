Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak mı? Temel Karamollaoğlu son noktayı koydu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Karamollaoğlu, aday olmayacağını net bir şekilde açıkladı.

"Ben artık Cumhurbaşkanlığına bu sefer aday olamam" diyen Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı her kesime rahatlıkla hitap edecek bir insan olmak mecburiyetinde. Bunu bulmak kolay değil. Parlamentoda denge sağlanabilirse cumhurbaşkanının yetkileri sorgulanabilir hale gelebilir."