Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran oy! Fransa'da sandıktan Benzama çıktı
Fransa 2022 cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda bir vatandaş oy pusulasına Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema'nın adını yazdı. Sosyal medyadan paylaşılan oy pusulasının görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sona ererken, sandıktan çıkan bir oy sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada büyük ilgi çekti
Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Golcü futbolcuyla ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.