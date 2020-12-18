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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, eski ÖKK personeli tutuklu sanıklar Selçuk Morgöz ve Halit Çiftçi, esasa ilişkin savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:21:59 -
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Selçuk Morgöz ve Halit Çiftçi esasa ilişkin savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamaları işlemediğini iddia eden sanık eski üsteğmen Morgöz, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) görevli olduğunu bildirdi. Darbe girişimi öncesi tayininin çıkması nedeniyle evini taşımaya yönelik işlerle ilgilendiğini anlatan Morgöz, 15 Temmuz'dan 3 gün önce Genelkurmay çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albay Harun Olgun'un, Muhafız Alayı'nda yapılacak tatbikata kendisinin de katılması emrini verdiğini ileri sürdü.

Tatbikata kendisinin neden seçildiğini bilmediğini söyleyen Morgöz, emir doğrultusunda 15 Temmuz akşamı Muhafız Alayı'na gittiğini ancak darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia etti.

Olaylar sırasında bir eyleminin bulunmadığını iddia eden Morgöz, esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirterek, hakkında beraat hükmü verilmesi gerektiğini savundu.

- Darbe sanığı astsubay darbecilerden şikayetçi oldu

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Halit Çiftçi ise 15 Temmuz öncesi bakım astsubayı olarak ÖKK'de görevli olduğunu ancak muharip bir görevinin bulunmadığını söyledi.

Olay günü ev arkadaşı olan sanık eski astsubay Abdülbaki Ayday'ın evlilik hazırlığı nedeniyle yeni bir ev bakacağı için Ayday ve eski üsteğmen Serdar Tanışık ile bir araya geldiklerini anlatan Çiftçi, bir süre ev baktıktan sonra Tanışık'ın kendisini Muhafız Alayı'na bırakmalarını istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Muhafız Alayı'na Tanışık'ı götürdüklerini belirten Çiftçi, giriş-çıkışların kapatıldığının söylenmesi üzerine alaydan çıkamadıklarını ileri sürdü.

Çiftçi, Muhafız Alayı'nda bulunduğu süre içinde silahının dahi yanında olmadığını, darbeye yönelik bir faaliyette bulunmadığını iddia etti.

İlk ifadelerinde Tanışık'tan şikayetçi olduğunu hatırlatan eski astsubay Çiftçi, "Darbe girişimine bilerek ve isteyerek kim katıldıysa hepsinden şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

Suçsuz yere tutuklu olduğunu ileri süren Çiftçi, "Olay tarihinden önce darbe girişiminden haberdar değildim. Hiçbir sivil ya da asker kişiden darbeye yönelik emir almadım." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, iddianamede yer alan FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasını kabul etmediğini söyleyerek programı kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Çiftçi, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

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