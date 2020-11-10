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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe "yerli video konferans sistemi" damgası
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe "yerli video konferans sistemi" damgası

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin koordinasyonunda bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilen 12'nci Büyükelçiler Konferansı'nda, ilk kez yerli operatör video konferans çözümü kullanıldı" - "Bu etkinliği Türk mühendislerinin geliştirdiği uygulama üzerinden çevrimiçi izleyebiliyor olmamız bile, 'Dijitalleşen Türkiye' vizyonuyla geldiğimiz noktaları açıkça ortaya koyuyor" - "Bilginin ve teknolojinin sunduğu imkanları, ülkemizin ve milletimizin hedefleriyle harmanlayarak, özel ve kamu ayrımı yapmadan tüm kurumlarımızı bu büyük dönüşüme hazır hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:35:34 -
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe "yerli video konferans sistemi" damgası

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ofisin koordinasyonunda bu yıl çevrimiçi ortamda yapılan 12'nci Büyükelçiler Konferansı ile 149 ülkede görevli büyükelçilerin bir araya getirildiğini belirterek, etkinliğin ilk kez yerli operatör video konferans çözümüyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli bir operatöre ait BİP Meet gibi video konferans uygulamalarının özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaca dönüştüğünü söyledi.

Bu alanda alternatif olmadığı için vatandaşların yabancı menşeli uygulamalara yöneldiklerini ifade eden Koç, açık kaynak kodlar kullanılarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen BİP Meet uygulamasıyla ihtiyacın artık yerli çözümlerle karşılanacağını, böylece Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalacağını dile getirdi.

Koç, "Hem internet tarayıcısı hem de masaüstü uygulaması üzerinden erişilebilecek video konferans uygulaması BİP Meet'in, rakiplerine üstünlük sağlayacak fark yaratan özellikleri bulunuyor. BİP Meet ile tüm kullanıcılar ayda ücretsiz 50 adet 1'er saatlik toplantı yapabilirler. Yine benzer uygulamalar 100 kişiye kadar katılım sunabilirken BİP Meet ile 160 kişilik toplantılar düzenlenebiliyor." diye konuştu.

- "Kuruma özel BİP Meet hizmeti verilecek"

Koç, verinin Türkiye'de kalmasının önemine dikkati çekerek, Milli Eğitim, Sağlık, Milli Savunma bakanlıkları gibi ülkenin kritik verilerini tutan kurumlara özel ayrıştırarak veya uygun görülmesi durumunda kurumlara ait veri merkezleri ve sunucularda tutulmasını sağlayarak, kuruma özel BiP Meet hizmeti de verileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin koordinasyonuyla bu yıl ilk kez karma bir yapıda gerçekleştirilen Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı'nda "Türkiye'nin Dijitalleşme Vizyonu"nun paylaşıldığına dikkati çeken Koç, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yurt dışındaki büyükelçiler yerli operatör video konferans uygulaması üzerinden, merkezdeki büyükelçiler ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden konferansa katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin koordinasyonunda gerçekleştirilen konferansta ilk kez yerli operatör video konferans çözümü kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir Türkiye olmak için atılan adımlar ve Milli Teknoloji Hamlesi ile hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verildiğini belirten Koç, Dijital Dönüşüm Ofisinin temel amacının dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

- “Dijital hizmet sunumunda akla ilk gelen e-Devlet Kapısı”

Koç, Kovid-19 salgınının, dijital teknolojilerin kullanımının, telekomünikasyon altyapısının ve e-Devlet Kapısı'nın önemini bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte iş sürekliliği ve esnekliğinin sağlanması amacıyla dijital hizmetlerin sunumu ve kullanımı her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu işlemlerin birçoğunu e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilmeleri, Kovid-19 ile mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasında çok önemli rol oynamıştır. Artık dijital hizmet sunumu denilince aklımıza gelen ilk şey e-Devlet Kapısı oluyor."

Kovid-19 salgınıyla hız kazanan dijitalleşme sürecine bağlı olarak veri üretiminin ve kullanımının her geçen gün arttığına dikkati çeken Koç, kamu sektöründe veriye dayalı kültür oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının tüm verilerine ilişkin standart ve tanımlamaların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarının da başlatıldığını bildirdi.

Koç, Türkiye'nin dijital dönüşümü için atılan adımlara değinerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek. Başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi ile bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu etkinliği Türk mühendislerinin geliştirdiği uygulama üzerinden çevrimiçi izleyebiliyor olmamız bile 'Dijitalleşen Türkiye' vizyonuyla geldiğimiz noktaları açıkça ortaya koyuyor. Bilginin ve teknolojinin sunduğu imkanları, ülkemizin ve milletimizin hedefleriyle harmanlayarak, özel ve kamu ayrımı yapmadan tüm kurumlarımızı bu büyük dönüşüme hazır hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Koç, 149 ülkeden büyükelçilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya sundukları teknolojik destekten dolayı yerli operatöre (Turkcell) ve yöneticilerine de teşekkür etti.

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