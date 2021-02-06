  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni bir daire kuruldu
Gündem

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni bir daire kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde yeni kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:22:00 -
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni bir daire kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/Ç maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi "Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı"nın ve "b" bendi ise "Katılım Finans Dairesi Başkanlığı"nın görev ve sorumluluklarını belirledi.

Kararnamede, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak. Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek. Katılım finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak. Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi'li yazar ideolojik yapılanmayı deşifre etti: Orası bir getto!
Medya

Boğaziçi'li yazar ideolojik yapılanmayı deşifre etti: Orası bir getto!

Kendisinin de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğunu açıklayan ve 'içeriden biri' olarak konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Şen, Boğaziçi ..
Türk SİHA'larının başarısı sonrası Fransa ve Almanya düğmeye bastı!
Dünya

Türk SİHA'larının başarısı sonrası Fransa ve Almanya düğmeye bastı!

Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi (DFVSR) toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomi, s..
Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı
Yaşam

Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı

Dün gece yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra ulaşıma açıldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay