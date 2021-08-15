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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak!
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 14:34:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak!

Önce orman yangınları, ardından da sel felaketleri. Türkiye bir süredir doğal afetlerle mücadele ediyor. Afetin yol açtığı yaralar sarılıyor. Bu kapsamlı mücadele, kabine toplantısının da en önemli gündem maddesi olacak.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, afetler sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve verilecek destekler ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Delta varyantı etkilerinin en aza indirilmesi için Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda uygulanacak olası tedbirler görüşülecek.

Bakan Özer okullarda alınacak tedbirlerle ilgili sunum yapacak

Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim için gözler Eylül ayında. Görevine yeni başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakan olarak katılacağı ilk kabine toplantısında bu konuda bir sunum yapması bekleniyor.

Öğretmen ve öğretim üyelerinin tamamının aşılanması, veliler için ise ya aşı ya PCR şartı getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak. Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarında son durum masaya yatırılacak.

 

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