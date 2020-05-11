Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda normalleşme adımları ve 19 Mayıs haftasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması konularının ele alınacağı öğrenildi.