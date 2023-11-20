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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:56:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı

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