Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş “Türkiye” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı
Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapanın ocağına incir ağacı dikilecek! Patır patır yapmaya başladılar bile
Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, “Bu gerçek mi” diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
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