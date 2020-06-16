Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri", Bingöl'deki deprem nedeniyle verilen 2 günlük aranın ardından devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor.



"7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle 23 Nisan'da başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri"yle devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi eklendi.



9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı, binlerce müzisyenle sahne alacak.



Her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler, ayrıca televizyon kanallarında da müzikseverlerle buluşuyor.



- Konser programı

İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin daha önce ilk 10 günlük bölümü açıklanmıştı.

9 Haziran'da Ajda Pekkan, 10 Haziran'da Sibel Can, 11 Haziran'da Demet Akalın ve Alişan, 12 Haziran'da Funda Arar ve Hakan Peker, 13 Haziran'da Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konserlerinin ardından, 14 Haziran'da Bingöl'de yaşanan deprem nedeniyle programa 2 gün ara verilmişti.



Bugün itibarıyla devam edecek konserlerin 3 Temmuz'a kadarki yeni programı da belli oldu. Konserlerin 3 Temmuz'dan sonraki programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.



"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde bu akşam ve takip eden günlerde sahne alacak isimler şu şekilde: