Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacak. Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacak. Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecek. Sınav başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL’dir. Ön eleme sınavı 12/09/2021 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınav süresi 120 dakika olacak. Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecek

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 590 27 58/ 27 59 /27 69

İnternet/Web Sayfası: http://www.iletisim.gov.tr

E-posta: [email protected]

Adres: İletişim Başkanlığı Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızılırmak, Mevlana Bulvarı No:144, 06520 Çankaya/ ANKARA.

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