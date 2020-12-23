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Aktüel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:06:28 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."


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