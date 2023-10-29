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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 09:38:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Halkımız Filistinli kardeşlerimize desteğini ve dayanışma ruhunu bugün İstanbul'da unutulmaz bir biçimde ortaya koydu. Büyük Filistin Mitingi sırasında, Filistin'i asla yalnız bırakmayacağımızı dünyaya tekrar ilan ettik." ifadelerini kullandı

Altun, sosyal medya hesabından "Büyük Filistin Mitingi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sözde medeni ve demokratik ülkelerin gösterdiği ikiyüzlülük ve korkaklık karşısında gerçekleri haykırmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'in masum sivillere karşı işlediği savaş suçlarına göz yummayacaklarını ifade eden Altun, "Halkımız Filistinli kardeşlerimize desteğini ve dayanışma ruhunu bugün İstanbul'da unutulmaz bir biçimde ortaya koydu. Büyük Filistin Mitingi sırasında, Filistin'i asla yalnız bırakmayacağımızı dünyaya tekrar ilan ettik." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin, insani yardım göndermek ve bir anlaşma sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını bildiren Altun, "Ancak İsrail tarafının şiddet ısrarı, çabalarımızın önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Onların Gazze'de maalesef sadece etnik temizlik çabası içinde olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, İsrail'in savaş suçlarına karşı uluslararası mahkemelere başvurarak İsrail'i sorumlu tutacağız. Sivilleri koruyan uluslararası hukuk bu kadar acımasızca ve pervasızca çiğnenemez." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyayı İsrail'e karşı ortak eyleme ve uyanmaya davet ettiklerinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Bugünkü BM oylaması, İsrail'in uluslararası toplumun gözünde de yalnızlaştığını gösteren doğru bir adımdır. BMGK'da veto yetkilerini kullanarak İsrail'i koruyanlar, İsrail'in sivillere yönelik savaşına destek verdikleri ve suç ortaklığı yaptıkları için utanmalıdır. İsrail'i sorumlu tutarken, ateşkes için baskı yapmaya ve diplomatik girişimlere kapılarımızı açık tutmaya devam edeceğiz. İsrail şu anda Filistinlilere karşı soykırıma varan acımasız politikalarını sürdürse bile diplomatik çabalarımızı terk edemeyiz."
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

 

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